Le Sluc s'adjuge le derby contre Strasbourg (80-70) et l'ASNL manque le coche à St-Brieuc (0-0)

Patrice Saucourt et Laurent Rivier

Donte Grantham et Lenny Nangis ont connu des fortunes diverses ce mardi soir

La soirée était haletante ce mardi pour les supporters et suiveurs du sport nancéien. Le Sluc, recevait le voisin strasbourgeois, pour un derby de l'est important, qu'il fallait remporter pour éviter s'enfoncer au classement. L'objectif est atteint pour les Couguars qui se sont imposés, 80-70, dans une rencontre âpre et très disputée. Au vu des résultats de la soirée, le Sluc a eu la bonne idée de s'imposer.

L'ASNL n'a pu faire mieux que match nul à Saint-Brieuc, 0-0. Les Nancéiens ont manqué le coche à l'heure de jeu par Lenny Nangis dont le penalty a été détourné par le gardien adverse. Une désillusion car cette rencontre en retard était l'occasion de sortir de la zone rouge et de voir venir, le premier non-relégable Avranches, ce samedi à Marcel Picot, avec moins de pression.