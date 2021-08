Le sport à l'honneur dans le quartier de Planoise, avec Club Sauvegarde de Besançon

Les handballeuses de l'ESBF, et deux jeunes karatékas médaillés aux Championnats d'Europe Jeunes célébrés : c'était le programme de cet après-midi organisé par le Sauvegarde Club de Besançon. L'évènement sportif a réuni près de 200 enfants, ce mardi 24 août 2021.

Hairiss Hierso, médaillé d'or, et Faith Porquet médaillée de bronze, aux Championnats d’Europe jeunes, de karaté.

Le sport était à l'honneur ce mardi 24 août 2021, dans le quartier Planoise à Besançon. Le Sauvegarde Club Besançon organisait un après-midi "caravane". Près de 200 enfants ont pu tester diverses activités sportives, directement en bas des tour. Des stars adultes ont participé à cette journée : les handballeuses de l'ESBF. Mais aussi des stars en herbe : deux jeunes karatékas licenciés au Sauvegarde Club, médaillés aux Championnats d'Europe Jeune de karaté, en Finlande.

Une médaille d'or et de bronze pour les jeunes, un accueil de folie

Un accueil de folie attendait ces deux karatékas âgés de 15 ans, licenciés au Sauvegarde Club Besançon, sacrés aux Championnats d’Europe jeune de karaté, en Finlande. Hairiss Hierso, médaillé d'or, et Faith Porquet médaillée de bronze :

Les deux jeunes avaient les yeux qui pétillent :

REPORTAGE - Un accueil de folie pour ces deux jeunes Copier

Les handballeuses de l'ESBF à la rencontre des jeunes

Les filles de l'ESBF, club de première division de handball de Besançon, qualifiées pour les coupe d'Europe, était présentes.

L'occasion pour les handballeuses de faire découvrir leur sport, encore peu reconnu par les plus jeunes, même après deux médailles d'or aux Jeux Olympiques à Tokyo :

REPORTAGE - Les filles de l'ESBF à Planoise Copier

"C'est important de garder ce contact, les jeunes vont prendre le relais, explique Sabrina Zazai, nouvelle ailière droite de l'ESBF. On veut leur montrer qu'on peut vivre de ce sport. C'est malheureux que le hand ne soit pas traité à sa juste valeur médiatiquement. Quand on voit que les filles font médaille d'or aux Jeux Olympiques, et que malgré tout elles ne décrochent pas la Une du journal L'Equipe le lendemain. Il y a du progrès à faire, c'est avec ce genre d'initiatives que l'on avance."

Pour rappel, Chloé Valentini, ex-gardienne de l'ESBF a rapporté la médaille d'Or après les Jeux olympiques de Tokyo ! Et cette année, les filles sont qualifiées pour la Coupe d'Europe.

Les rouges, souriantes avec des enfants © Radio France - Sophie Allemand