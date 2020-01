Gironde, France

En seulement 20 minutes d’exercices vous réalisez l'équivalent de 4 heures de contraction musculaire, sans douleurs mais tout en sueur, car les poses associées à l'électro stimulation sont efficaces sur 8 groupes musculaires. Dans le déroulement de la séance, d'une enseigne à l'autre, la différence est surtout au niveau du coaching, selon Mathieu Vanacker d'Action sport Bordeaux, situé rue Huguerie. En effet, la machine Miha bodytec est utilisée par les différentes enseignes. C'est le coach qui fera votre contentement, selon vos attentes.

Evelyne coach prépare la tenue d'Isabelle, pour qui la séance est un test, vous êtes témoin de la mise en place de la tenue, puis suivez la réaction de Mathieu Vanacker l'un des responsables d'Action Sport Bordeaux de Copier

Mathieu Vanacker d'Action Sport Bordeaux © Radio France - Isabelle Wagner

Miha Bodytec a été créée en 2007, issue de MihaMaschinen Gmbh, inventeur du concept, connu pour développer et fabriquer depuis plus de 40 ans des produits innovants pour les secteurs du sport et de la médecine. Leader mondial de la stimulation musculaire dynamique et globale, Miha Bodytec représente l’évolution la plus récente du principe d’électro stimulation musculaire, utilisée déjà depuis de nombreuses années par la médecine et les sportifs de haut-niveau.

Témoignage de Laura, qui pratique le sport par électro stimulation chez Action Sport Bordeaux depuis deux mois, voici son ressenti lors de quelques séances Copier

La plupart des lieux et coachs sportifs s'intéressent à cette technique actuellement. A Bordeaux, Action sport Bordeaux fait face à une autre franchise, Body Hit bientôt ouvert dans le quartier des Chartrons. En gironde, d'autres points vous attendent comme à à Eysines chez Cryo Impulse, chez Moov concept à Gradignan ou Mérignac, et sur le bassin d'Arcachon chez Iron BodyFit à La-Teste-de-Buch ou au centre de Thalassothérapie Thalazur Arcachon, guidé par le coach sportif Stéphane Painchault.