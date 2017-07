Le sprinter charentais Ben Bassaw out pour 2017 !

Blessé ce week end aux 200 mètres des championnats de France à Marseille, Ben Bassaw fait une croix sur 2017.

Auteur d'une très belle course ce week end en finale du 100 mètres aux championnats de France à Marseille, Ben Bassaw, deuxième juste derrière Christophe Lemaître, n'ira finalement pas aux championnats du monde à Londres le mois prochain. Et pour cause, le sprinter d'Angoulême s'est blessé lors du 200 mètres à Marseille, et la nature de la blessure ne laisse pas de place au plus faible des espoirs. Ben Bassaw a passé une IRM mardi, il s'agit d'une rupture du quadriceps de la jambe gauche.

"Quand j'ai entendu le bruit, je savais que ce n'était pas une petite blessure ... si cela avait été une simple déchirure, j'aurai tenté de voir les meilleurs spécialistes pour pouvoir participer aux mondiaux. Là c'est terminé, j'ai décidé d'annuler ma saison hivernale, et je tenterai d'être prêt pour les prochains championnats d'Europe en Allemagne l'été prochain ... "

L'athlète se pose maintenant la question de savoir s'il se fait opérer ou non. Quoi qu'il arrive, il a déjà décidé d'annuler sa saison hivernale, et vise maintenant les prochains championnats d'Europe à Berlin l'été prochain. Difficile à accepter d'autant plus qu'avec ses performances à Marseille, il était certain de participer aux prochains mondiaux dans quelques jours à Londres.

Un coup dur pour le sprinter d'Angoulême, la fédération d'Athlétisme vient en plus de donner la liste des athlètes retenus pour ces championnats du monde. Sans surprise, le perchiste cognaçais Renaud Lavillenie en fait partie. Le Charentais a décroché un nouveau titre de champion de France à Marseille le week end dernier, le 7e de sa carrière.