Fermé et abandonné à son triste sort depuis 2010, le Stade Nautique d'Avignon rouvrira ses portes au public en août 2019. La Maire Cécile Helle affirme que les délais seront tenus. La rénovation et la modernisation de l'équipement coûteront 16 millions d'euros.

Avignon, France

Construit au Sud d'Avignon à la fin des années 1960 et fermé au public depuis 2010, le Stade Nautique fait l'objet d'un vaste projet de rénovation et de modernisation porté par la Ville d'Avignon. Un défi de taille pour ce bâtiment très dégradé et classé patrimoine remarquable du XXème siècle.

Un Stade Nautique ouvert sur la ville et relié par le futur Tramway du Grand Avignon - Archi Graphi

La Ville va y consacrer 16 millions d'euros pour une ouverture au public prévue en Août 2019 et "les délais seront tenus" assure la Maire Cécile Helle très attachée à ce projet de rénovation "le plus symbolique et le plus important du mandat" selon elle. Des demandes de subvention ont été adressées à l'Etat, à la Région, au Département et au Grand Avignon... sans résultat pour le moment.

Des équipements modernes conçus pour tous les publics

A terme, le futur Stade Nautique offrira : un bassin nordique de 50 mètres, chauffé et ouvert à l'année ainsi que des espaces aquatiques dédiés aux enfants, aux adolescents et aux familles. Le projet prévoit également un solarium végétal, des terrains de volley et de beach soccer, des toboggans, un espace de remise en forme comprenant sauna et hammam, ainsi qu'un point de petite restauration.

Une rénovation dans le respect de la construction d'origine

Le complexe pourra être fréquenté par 1350 personnes en même temps précise l'architecte Luis Reggiardo. et il l'affirme "le Stade Nautique deviendra l'un des équipements les plus performants de la Région."

