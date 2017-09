Le stade Pierre Mauroy candidat pour accueillir la finale de Coupe Davis France/Belgique !

C'est l'info de ce dimanche soir ! La Métropole Européenne de Lille annonce qu'elle est candidate pour accueillir au Stade Pierre Mauroy la finale de Coupe Davis France/Belgique du 24 au 26 novembre prochain. Problème : un match amical de rugby France/Japon est programmé le...25 novembre

Ce serait quasiment un derby ! La France et la Belgique se sont qualifiés ce dimanche pour la finale de la Coupe Davis. Les Bleus en battant la Serbie 3/1 au Stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. La Belgique en éliminant l'Australie 3/2. Et quelques minutes seulement après la victoire des Belges, la Métropole Européenne de Lille annonce qu'elle est candidate pour accueillir cette finale contre la France du 24 au 26 novembre prochain. Enorme ambiance en perspective ! Digne de la finale perdue en 2014 contre la Suisse. "Ce serait génial de jouer ici contre les Belges, vous imaginez 20 000 supporters français, 20 000 Français, ce serait un rêve" a même dit le capitaine Yannick Noah.

Seul (gros!) hic : ce même week-end de finale de Coupe Davis, le stade Pierre Mauroy doit accueillir le samedi 25 novembre un match amical de rugby entre la France et le Japon. Le match est prévu de longue date et des billets ont déjà été vendus. La MEL semble relativiser ce problème "Des discussions ont déjà été entamées avec le Stade et la Fédération française de rugby. Elles vont s'intensifier dès ce lundi" explique une source à la métropole. Report du match ? Délocalisation dans un autre stade ? Voilà les pistes

D'autres sites semblaient intéressés pour accueillir cette finale France/Belgique, notamment la toute nouvelle U Arena de Nanterre. Au final c'est la Fédération Française de Tennis qui aura le dernier mot.