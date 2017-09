Le stade Pierre-Mauroy se pare d'ocre en vue de la Coupe Davis

Le Nordiste Lucas Pouille et sa bande débarquent ce lundi à Lille. Les Bleus prennent leurs quartiers avant la demie-finale de la Coupe Davis de tennis. Ils s'entraîneront mardi sur le court du stade Pierre-Mauroy. Un stade en plein chantier avant les premiers coups de raquette.

Les tennismen français sont, paraît-il, plus à l'aise sur terre battue que sur gazon. Exit donc la pelouse de foot, les équipes de la FFT (Fédération Française de Tennis), s’attellent à mettre l'ocre sur le stade Pierre-Mauroy de Lille, en vue de la demie-finale de Coupe Davis dés vendredi entre la France et la Serbie.

Le délai est court pour transformer le stade en court de tennis. Trois jours, pas plus, la faute au match du LOSC vendredi dernier à domicile. Mais les équipes de la FFT sont bien rodées depuis la finale de Coupe Davis, il y a 3 ans, ici-même entre la France et la Suisse.

Une vingtaine de personnes se relaie en permanence et vient de poser les 150 tonnes de calcaire au sol, du calcaire blanc qui provient de l'Oise. Reste maintenant à l’aplanir sur une surface de 40 mètres par 20, soit la grandeur du court. Pour lui donner l'aspect et la couleur de la terre battue, de la poudre de brique, sera ajoutée. Quant aux sièges qui font face à la tribune Nord, ils sont déjà installés.

Près de 150 tonnes de calcaire sont nécessaires pour créer un court de tennis. © Radio France - Adrien Bossard

Des tribunes temporaires doivent être montées en face de la tribune Nord. © Radio France - Adrien Bossard

Des conditions de jeu en extérieur

Petite particularité cette année, les organisateurs doivent penser à des rigoles en cas de pluie, sur les côtés du court. Une petite averse : le court est donc bâché. Une grosse averse : le toit peut être fermé, et pas question de le rouvrir, les matchs se terminent avec.

Les panneaux sont déjà aux couleurs de l'équipe de France de tennis. © Radio France - Adrien Bossard

Les Bleus superstitieux

Cette année, pour l'anecdote, les vestiaires sont inversés par rapport à la finale de 2014. Le banc des Bleus sera situé à droite de la chaise de l'arbitre, et non à gauche. L'hôtel n'est pas le même non plus. Question de superstition, après la défaite en finale contre la Suisse il y a 3 ans, au stade Pierre-Mauroy.

"Pas le même hôtel, les vestiaires inversés, il y a le côté superstitieux chez tout sportif", Sébastien Hette, en charge de l'organisation de la Coupe Davis pour la FFT Copier

Encore des places à vendre

A quatre jours du début de la rencontre, il reste encore des places à vendre. "Au moins 10.000 sur les 26.184 places assises", selon Sébastien Hette, responsable de l'organisation de la Coupe Davis pour la FFT.