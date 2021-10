Le stéphanois Alaâ Hrioued arrive premier du marathon de Rennes

Il avait déjà réalisé l'exploit en 2018 à Albi, Alaâ Hrioued a remporté le marathon de Rennes ce dimanche. Le stéphanois en profite pour battre son record personnel en deux heures 15 minutes et 45 secondes.

"Très content de la performance que j'ai réalisée." Alaâ Hrioued était au rendez-vous ce dimanche à Rennes, pour le départ du Marathon Vert. Un marathon qui a réuni plus de 1.800 athlètes, réunis pour les championnats de France de la discipline. Et au bout de la course Alaâ Hrioued est premier du classement.

Pas champion de France pour autant

Alaâ Hrioued termine premier du marathon après la disqualification de Duncan Perrillat. Mais la médaille de champion de France revient au troisième du marathon Alaxandre Bourgeois. De nationalité marocaine Alaâ Hrioued ne peut pas prétendre officiellement au titre de champion de France.

Record personnel battu

En deux heures, 15 minutes et 45 secondes, Alaâ Hrioued bat son record personnel sur la discipline. Une performance d'autant plus satisfaisante que "ce n'était pas facile de faire un chrono aujourd'hui." Le stéphanois continue de viser les Jeux Olympiques de Paris 2024, "en pleine forme pour les courses à venir."