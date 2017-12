Le Stéphanois Quentin Caleyron passe du BMX à la piste

Gravement blessé à la clavicule en 2016, le stéphanois a été contraint d'arrêter le BMX. Mais il va se lancer dans le cyclisme sur piste avec pour ambition d'aller à nouveau aux Jeux Olympiques.

La blessure paraissait presque anodine : une fracture de la clavicule lors d'un entraînement aux Etats-Unis au printemps 2016 : "le genre de blessure qui met six semaines à cicatriser. J'aurais dû revenir normalement rapidement à l'entrainement. Puis, le chirurgien m'a dit qu'il y avait eu un problème et qu'il fallait opérer à nouveau", explique Quentin Caleyron. Bilan : une greffe osseuse pour réparer la clavicule cassée.

"Déjà trois ans que j'enchaîne les blessures"

La blessure de trop pour le stéphanois de 29 ans qui les enchaîne depuis trois ans. "Mon but c'était de retrouver une épaule normale. Le sport c'est devenu secondaire. C'est là que ma réflexion a commencé en concertation avec mon staff et ma famille. C'est une décision murie" Terminé le BMX, Quentin Caleyron passe à autre chose.

La piste, pour essayer

Mais très vite, l'envie de rester sportif de haut niveau est trop forte. Les entraîneurs français de piste sont sur sa trace depuis un moment déjà "il faut dire qu'on s’entraîne aussi sur piste quand on fait du BMX. J'étais pas trop mal au niveau des temps. Moi je ne voulais pas, je me disais peut-être plus tard, en fin de carrière. Puis là, j'y ai repensé. C'est un nouveau challenge pour moi. Je suis serein, je me mets pas la pression. On verra bien mais le but ça serait de refaire une nouvelle olympiade". Avant cela, il faudra passer par un retour à la compétition, ça se passera à Gant en Belgique le 16 décembre prochain. Nul doute qu'il suivra tout de même avec attention la 22eme édition de l'Indoor BMX de Saint-Etienne qui se déroulera ce week-end au Parc des Expositions de la Plaine Achille.