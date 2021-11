Le Stéphanois Romain Lieux remporte la SaintéLyon main dans la main avec le Grenoblois Thomas Cardin

C'est la belle image de la nuit : Romain Lieux et Thomas Cardin remportent la 67e édition de la SaintéLyon. Le Stéphanois et le Grenoblois ont parcouru les 78 kilomètres entre les deux villes, de nuit et malgré la neige, en 5 heures 56 minutes et 36 secondes.