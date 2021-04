Le tableau des demi-finales connu au championnat de France main nue par équipe

Qualifications ce week-end pour Darmendrail/Lambert et Inchauspé/Guichandut à Irissary et Bayonne, direction les demi-finales du championnat de France main nue par équipe. Dans le groupe B, Niang/Harismendy et Etchegaray/Saint-Paul seront dans le dernier carré.