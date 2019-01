Le tennisman Andy Murray annonce qu'il va prendre sa retraite cette année

"Il est possible que l'Open d'Australie soit mon dernier tournoi", même si c'est à Wimbledon qu'il voudrait "arrêter de jouer": l'Ecossais Andy Murray a annoncé, en larmes, sa très probable fin de carrière pour 2019, victime d'incessantes douleurs à la hanche.

J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour essayer que ma hanche aille mieux et ça n'a pas beaucoup aidé" - Andy Murray

A 31 ans, l'ex-numéro un mondial s'est rendu à l'évidence. "Je peux jouer avec des limitations. Mais avoir les limitations et la douleur ne me permet pas de prendre du plaisir en compétition ou à l'entraînement", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Melbourne. "J'ai fait à peu près tout ce que je pouvais pour essayer que ma hanche aille mieux et ça n'a pas beaucoup aidé", a regretté Murray en référence à son opération de la hanche début 2018, qui l'avait éloigné des courts jusqu'en juin.

Andy Murray, en larmes. Toujours très perturbé par sa blessure à la hanche, il annonce, à 31 ans, la fin de sa carrière. Il aimerait finir à Wimbledon mais “je ne suis pas sûr de pouvoir jouer avec la douleur 4 ou 5 mois de +”

La douleur "vraiment trop forte"

Il n'avait ensuite participé qu'à quatre autres tournois avant d'achever sa saison en septembre et de se concentrer sur sa remise en forme. "Wimbledon est l'endroit où j'aimerais arrêter de jouer, mais je ne suis pas certain que je pourrai le faire", a dit "Sir Andy", devenu en 2013 le premier Britannique vainqueur du tournoi anglais depuis 77 ans. "Je pense qu'il est possible que l'Open d'Australie (14-27 janvier) soit mon dernier tournoi", a-t-il aussi glissé, fataliste. "La douleur est vraiment trop forte, jouer comme ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de continuer".

Eliminé dès le deuxième tour du tournoi de Brisbane la semaine dernière, celui qui a dégringolé au 230e rang mondial a abandonné lors d'un match d'entraînement avec Novak Djokovic jeudi, après moins d'une heure de jeu.