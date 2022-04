Le tennisman français Jo-Wilfried Tsonga annonce qu'il prend sa retraite après Roland Garros

Dans une vidéo postée sur Youtube, le tennisman français Jo-Wilfried Tsonga annonce qu'il arrête sa carrière après le prochain tournoi de Roland Garros. Le sportif de 36 ans évoque son état physique : "Mon corps me dit tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne", explique-t-il dans la vidéo intitulée "Jo-Wilfried Tsonga - Announcement of the end of his career at French Open 2022" (Jo-Wilfried Tsonga, annonce de la fin de sa carrière aux French Open 2022 (Tournoi de Roland Garros).

"Mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là"

"J'ai mis du temps à prendre cette décision, je pense que ça fait plusieurs années où tous les jours dans la journée il y a au moins un moment où je me dis 'qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je me fais du mal comme ça ? Est-ce qu'il y a encore une raison pour que je fasse tous ces efforts ?'" avoue Jo-Wilfried Tsonga, ex-N.5 mondial et longtemps N.1 Français.

"Mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là, mon corps me dit 'tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne'" ajoute le tennisman. Ce sera donc son dernier Roland Garros, "le dernier frisson" comme il l'explique, le 15e de sa carrière.