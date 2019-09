Le test d'effort en "live" et ses leçons

Poitiers, France

Au CHU de Poitiers, au service cardiologie le Dr Benoit Lequeux, nous a déjà expliqué et convaincu qu'après 35-40 ans, il était chaudement recommandé de pratiquer un test d'effort alors après la théorie place à la pratique. Un peu plus de 13 mn d'effort crescendo pour monter les watts et le cœur avec, à la fin les cuisses brûlent, mais les résultats sont essentiels pour le patient. La preuve en images.