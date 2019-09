Le test d'effort une bonne idée pour le coureur à pied après 40 ans

Il faudrait presque que ce soit le passage obligé de tous les coureurs et les coureuses à pied à partir de 35-40 ans. Rendez-vous au service cardiologie du CHU de Poitiers avec le docteur Benoit Lequeux et ses bons conseils. La théorie avant la pratique.

Mieux vaut prévenir que guérir. Et il se raconte dans les pelotons de coureurs à pied, qu'il faut aller faire un test d'effort après 40 ans. Et bien c'est vrai. Car le test qu'il soit sur vélo ou tapis permet aux cardiologues de repérer le cas échéant des anomalies, et quand tout se passe bien ça peut aussi rassurer le coureur du dimanche comme le marathonien. Voici la théorie:

Donc voilà pour la théorie, la semaine prochaine on passe à la pratique un avant goût ?