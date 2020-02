Le top de d'athlétisme se donne rendez-vous à Paris

Paris, France

Les bons partants seront sur le devant de la scène du 60m masculin, ce dimanche, avec la présence du Britannique Richard Kilty, champion du monde en salle 2014 (6''49) et de l'Espagnol Yunier Perez (6''49). Sur la piste de l'AccorHotels Arena, Ils retrouveront l'actuel détenteur de la meilleur performance mondiale de l'année, l'Américain Demek Kemp (6''50, RP). L'Ivorien Arthur Cissé aura aussi son mot à dire, lui qui s'était imposé sur la piste parisienne l'an dernier. Les chances françaises reposeront sur Marvin René et Amaury Golitin.

Chez les femmes, la course semble plus ouverte. L'Américaine Shania Collins, championne des Etats-Unis en salle l'hiver dernier, est la mieux classée dans la hiérarchie mondiale à ce jour. Elle cherchera à battre son record personnel (7''16). Sa compatriote, Kiara Parker, médaillée avec le relais 4x100m à Doha, voudra elle aussi briller. Les Françaises Stella Akapo et Cynthia Leduc donneront leur meilleur pour s'inviter dans le top 3 de la course. Mention spéciale pour la première nommée, qui détient le plus haut record personnel des engagées (7''12)...

A fond sur les haies

Le 60m haies messieurs sera l'une des attractions de la soirée. Au départ, côté français, Pascal Martinot-Lagarde, l'homme au dix médailles internationales, qui effectuera sa rentrée hivernale et Aurel Manga, médaillé de bronze des championnats du monde indoor 2018. Ils seront opposés au Britannique Andrew Pozzi, champion du monde en titre de la spécialité.

Du côté féminin, Christina Clemons, vice-championne du monde en salle en 2018, partira avec la faveur des pronostiques grâce à son chrono de 7''98 établi le week-end dernier. Elle sera opposée à Alina Talay, double championne d'Europe indoor sur la distance, qui effectuera sa rentrée hivernale. Sacha Alessandrini (8''02), Laura Valette (8''13), Awa Sene (8''09) et Solenn Comperr (8''17) auront à cœur de briller à domicile.

Des concours haut perchés

Autre temps fort de la soirée parisienne : le triple saut masculin. Hugues Fabrice Zango, victorieux l'an dernier avec un nouveau record d'Afrique (17m58), pourrait frapper un grand coup et prendre la tête des bilans pour sa rentrée. Face à lui, Nazim Babayev, champion d'Europe indoor l'hiver dernier (17m29, RP). Côté français, on retrouvera Benjamin Compaoré, Jean-Marc Pontvianne, Harold Correa, Yoann Rapinier et Kevin Luron. Tous chercheront à se rapprocher des 17m10 demandés pour se qualifier aux championnats du monde en salle.

Le concours de perche féminine, enfin, s’annonce de très haut vol avec les participations annoncées de Holly Bradshaw, championne d’Europe indoor 2013, Alysha Newman, troisième de la dernière Diamond League et Angelica Bengtsson, triple médaillée de bronze européenne et actuellement deuxième au bilan mondial avec 4m67. Il faudra aussi compter sur les françaises Ninon Guillon-Romarin, détentrice du record de France avec 4m75, et Marion Lotout, de retour à son meilleur niveau

Le programme :

17h29 : 60m Haies Hommes - séries

17h45 : Perche Femmes - finale

17h51 : 60m Haies Femmes - séries

18h06 : Triple saut Hommes - qualifications

18h11 : 60m Hommes - séries

18h25 : 60m Femmes - séries

18h51 : 60m Haies Hommes - finale

18h57 : Triple saut Hommes - ½ finales

19h10 : 60m Haies Femmes - finale

19h16 : Triple saut Hommes - finale

19h30 : 60m Hommes - finale

19h40 : 60m Femmes – finale