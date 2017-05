Le Toulois Pierre Houin champion d'Europe d'aviron avec Jérémie Azou

Neuf mois après leur titre olympique à Rio, le Toulois Pierre Houin et son coéquipier Jérémie Azou sont devenus champions d'Europe d'aviron en deux de couple poids légers. Houin vise maintenant le triplé JO-Europe-Mondiaux.

Ils sont invincibles. Neuf mois après le sacre olympique de Rio, Pierre Houin et Jérémie Azou sont allés chercher un nouveau titre, celui de champion d'Europe du deux de couple poids légers en aviron. Ils ont nettement dominés la finale disputée à Racice en République Tchèque ce dimanche.

Premier titre européen pour Pierre Houin avec Azou

C'est le quatrième titre continental d'Azou mais le premier avec le Lorrain Pierre Houin, pensionnaire du pôle aviron de Nancy et étudiant. Si la course avait été particulièrement serrée l'été dernier, cette fois, Houin et son coéquipier ont nettement devancé la paire irlandaise :

On a fait une grosse première partie de parcours et après on a passé notre temps à contrôler ce qu'il se passait et à contrer éventuellement. Il y a une certaine domination sur cette finale [...]On a engrangé pas mal d'entraînements, ce qui fait qu'on est encore en place. C'est encourageant pour la suite [...] Il faudra qu'on continue de travailler en vue des championnats du monde."

Pierre Houin et Jérémie Azou s'aligneront sur deux épreuves de coupe du monde avant les Mondiaux aux Etats-Unis au mois de septembre. Le Lorrain en route vers un incroyable triplé avec les JO, les championnats d'Europe et les championnats du Monde.