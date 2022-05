Le Toulousain Arthur Cazaux déjà éliminé de Roland-Garros

Arthur Cazaux s'arrête dès le début, à Roland-Garros. Le jeune tennisman toulousain a été éliminé dès les qualifications, ce mardi 17 mai. Le joueur de 19 ans a été sèchement battu en deux sets par le Taïwanais Tseng : 6-1, 6-1. Le match n'a duré qu'1h11.

Je me suis fait éclater

"Je me suis fait éclater" a simplement réagi Arthur Cazaux : "je n'ai pas été au niveau, je n'ai pas été bon". Le natif de Montpellier explique aussi qu'il "galère depuis novembre", à cause d'une pubalgie. Une blessure qui l'empêche de jouer régulièrement, et de gagner.

"J'espère pouvoir retrouver le niveau que j'avais à cette période il y a un an", ajoute le jeune Toulousain. En 2021, il avait été invité directement dans le tableau final, pour son premier tournoi du Grand Chelem, et avait failli se qualifier pour le deuxième tour. Il s'était bien battu, en quatre sets, contre le Polonais Kamil Majchrzak.