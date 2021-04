Le Toulousain Astier Nicolas et l'Albigeoise Maïva Hamadouche candidats pour être porte-drapeau à Tokyo

Le cavalier et la boxeuse font partie des sept femmes et cinq hommes qui se sont officiellement portés candidats pour porter le drapeau français à la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo (23 juillet - 8 août). Un duo mixte sera élu.

Le cavalier originaire de Toulouse Astier Nicolas et la boxeuse d'Albi Maïva Hamadouche sont candidats pour porter le drapeau français à Tokyo. Ils font partie d'une liste de douze noms qui ont été révélés mercredi à l'occasion de la cérémonie (tenue en visioconférence) du J-100 avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo. Pour la première fois, il y aura deux porte-drapeaux, un homme et une femme, pour emmener la délégation française sur le stade Olympique de Tokyo.

Deux porte-drapeaux à Tokyo

Astier Nicolas (32 ans), qui s'entraîne dans le Calvados, est un cavalier de concours complet, médaillé d'or par équipe et d'argent en individuel aux Jeux olympiques de Rio en 2016, à l'âge de 27 ans. Maïva Hamadouche (31 ans) est une boxeuse et poursuit en parallèle une carrière dans la police. Elle a été championne d'Europe amateur en 2015, puis championne du monde IBF poids super-plumes l'année suivante.

Les autres candidats sont Clarisse Agbegnenou (judo), Johanne Defay (surf), Sandrine Gruda (basket), Kristina Mladenovic (tennis), Mélina Robert-Michon (athlétisme) et Charline Picon (planche à voile) et, chez les messieurs, Samir Ait-Saïd (gymnastique), Maxime Beaumont (canoë-kayak), Renaud Lavillenie (athlétisme), et Florent Manaudou (natation). Le duo sera désigné par des ambassadeurs de chaque fédération olympique via un système de points.