Le Toulousain Benjamin Bonzi sélectionné pour la 1ère fois en Coupe Davis

Le Gardois, licencié du Stade Toulousain, fait partie de la sélection française pour affronter l'Équateur en Coupe Davis les 4 et 5 mars, à Pau. C'est sa première sélection.

Un grand bravo à notre champion du Stade Toulousain Benjamin Bonzi, actuel 67e au classement mondial. Pour la première fois, il est sélectionné en Coupe Davis pour la rencontre entre la France et l'Équateur qui aura lieu ces vendredi et samedi à Pau. Le Toulousain sera le cinquième joueur, autrement dit remplaçant. Adrian Mannarino, Arthur Rinderknech, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut avaient déjà été sélectionnés.

Objectif des Bleus : se qualifier pour la phase finale, en septembre.

