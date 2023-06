Le Toulousain Léon Marchand, nouvelle coqueluche de la natation française

C'est l'attraction des championnats de France de natation qui ont débuté dimanche à Rennes. Julien Marchand est de retour dans les bassins français, lui qui n'avait plus nagé en compétition en France depuis deux ans. Désormais installé aux États-Unis pour s'y entraîner, le Toulousain peut mesurer cette semaine sa nouvelle cote de popularité à un an des Jeux olympiques.

Nouvelle coqueluche de la natation française ?

Et à l'applaudimètre, c'est bel et bien le Toulousain qui gagne depuis le début des championnats de France. Dans la tribune de presse, le nombre de journalistes accrédités a doublé par rapport à l'an dernier. Dans le public aussi on se déplace pour voir Léon Marchand : "Cest exceptionnel de le voir nager de façon aussi rapide et avec une technique exceptionnelle" s'extasie un spectateur. Une autre ajoute : "On l'a vu arriver on aurait pu lui demander un autographe."

Il faut dire depuis un an, le nageur enchaîne les performances et les records. Ce dimanche encore, Léon Marchand a frappé fort pour sa première course en 200 m brasse en battant son propre record de France et en signant la meilleure performance mondiale de l'année.

La perspective des JO

Le statut de Léon Marchand a complètement changé et les attentes autour de lui sont énormes mais le Toulousain l'assure rien ne change vraiment : "Après je ne suis pas un footballeur, donc c'est pas très populaire, mais à Toulouse, les gens suivent un peu. À Paris ça sera une échelle plus grande."

Léon Marchand est en tout cas suffisamment connu pour que son image vende : "on a eu beaucoup de demandes après le championnat de France. On essaie de réduire au maximum, j'essaie de rester rare au niveau des partenariats. Je ne veux pas être une pub ambulante."