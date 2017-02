Le Touquet : un week-end plein gaz avec l'Enduropale

C'est la plus grande et la plus fameuse des courses sur sable : l'Enduropale du Touquet a lieu ce week-end. Près de 300 000 visiteurs sont attendus pour assister aux différentes courses. Ca commence aujourd'hui avec le Vintage avant la course reine dimanche à 11h30.

"Courses mythiques aux conditions extrêmes" : le slogan de cet Enduropale 2017 ne devrait pas être galvaudé! Car la météo nous annonce de la pluie et du vent ce week-end : de quoi rendre encore plus difficiles les 5 courses prévues pendant 3 jours. Première épreuve : l'Enduro Vintage cet après-midi. C'est la 3e édition de cette course réservée aux motos anciennes et le succès ne se dément pas : 281 pilotes inscrits. Séquence nostalgie sur le sable! Samedi ensuite place aux Juniors et aux Quaduro. Enfin dimanche, après les Espoirs, place à l'épreuve reine : la grande course Motos avec 1100 concurrents engagés.

Beaucoup de changements sur le parcours

Pour sa 42e édition, l'Enduropale fait peau neuve avec beaucoup de nouveautés! D'abord attention le départ est encore avancé dans la journée, coup de pistolet à 11h30 en raison des horaires des marées mais aussi à la demande des diffuseurs télé. Les changements donc : le parcours change de sens, le holeshot (1er pilote au bout de la 1ère ligne droite à Stella) fait son retour. Les ravitaillements motos quittent Stella pour s'installer au Touquet près de l'Aqualud. Davantage de spectacle donc pour les spectateurs. Le public qui en prendra également plein les yeux grâce à une nouvelle bosse de 6 mètres de haut, construite en escalier. Les pilotes la craignent déjà! Enfin l'arrivée est elle aussi décalée vers l'Aqualud. Arrivée programmée à 14h30.

Un 4e succès de suite pour Adrien Van Beveren ?

Sportivement c'est la grande question de cet Enduropale : qui peut battre le nordiste Adrien Van Beveren vainqueur des 3 dernières éditions ? Le pilote Yamaha est le grand favori, il connait le sable du Touquet comme sa poche et sa moto est l'une des meilleures du plateau. Comme l'an dernier l'inconnue reste son état de forme. Car le champion de Racquighem rentre du Rallye Dakar où il a terminé 4e (6e l'an passé). C'était il y a seulement 3 semaines!

Plusieurs pilotes espèrent bien faire mentir les pronostics : le belge Daymond Martens vainqueur d'une course dans le Médoc il y a 15 jours. Mais aussi Camille Chapelière le normand ou encore le nordiste Milko Potisek, pilote France Bleu Nord. Pour la 1ère fois il n'y aura qu'un seul Potisek au départ puis Sergueï s'est blessé et doit abandonner la compétition.