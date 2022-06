Le traditionnel triathlon de Mandelieu est annulé 3 mois avant l'épreuve

On vous annonce souvent sur France Bleu Azur la tenue de courses, d'évènements sportifs. Cette dernière décennie, leur nombre a même explosé. Mais parfois c'est le contraire. Parfois ce sont des annulations qui font l'actualité sportive. Dans la journée de jeudi, on a appris que le triathlon de Mandelieu-La-Napoule; le Trigames, qui chaque année réuni des centaine d'athlètes, et qui malgré le covid s'est toujours tenu n'aura cette année pas lieu. Ce rendez-vous azuréen incontournable depuis des années était prévu les 10 et 11 septembre. L'organisation explique qu'à 3 mois de l'épreuve, il n'y a pas assez de participants inscrits. Les responsables expliquent qu'ils ne peuvent donc pas, avant l'été, maintenir l'épreuve.