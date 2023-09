Le triathlète isérois Dorian Coninx "ne réalise pas" après son titre de champion du monde

"J'avais abandonné l'idée d'être champion du monde et aujourd'hui, je le suis", lâche Dorian Coninx. Le Grenoblois vient bien de décrocher le titre de champion du monde de triathlon , ce samedi, à Pontevedra, en Espagne. Cadre de l'équipe de France depuis des années, il admettait après la course : "je ne réalise pas, c'est fou. Je ne pensais pas que c'était possible". L'Isérois a profité de la contre-performance de plusieurs favoris, notamment le Britannique Alex Yee et le Néo-zélandais Hayden Wilde. "On a été aidés, admet le triathlète, on a eu un peu de réussite et tout s'est passé pile poil comme il fallait." Dorian Coninx a aussi profité d'une stratégie mise au point avant le course. "On a passé une heure et demie au diner hier avec les gars pour savoir ce qu'on pouvait faire et comment on pouvait le faire sur la partie vélo, et on l'a fait."

Finalement après la course, l'Échirollois concède : "franchement, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant j'étais vraiment content après l'épreuve de Paris mais là c'est autre chose, en plus tout s'est bien passé." Le titre de champion du monde de triathlon reste donc en Isère, un an après le sacre de Léo Bergère, et à un an des Jeux Olympiques de Paris.