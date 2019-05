Le triathlète vésulien Vincent Luis, vice-champion du monde 2018, remporte l'épreuve de Yokohama au Japon

Vesoul, France

Le triathlète franc-comtois Vincent Luis, vice-champion du monde 2018, a remporté samedi l'épreuve de Yokohama (Japon) comptant pour la série mondiale de triathlon WTS. Il en profite pour accroître son avance en tête de la WTS.

C'est clairement la victoire la plus dure"

Vincent Luis, 5e à Abou Dhabi pour l'ouverture de la saison et 4e à Hamilton aux Bermudes, a devancé au sprint samedi le Sud-Africain Henri Schoeman, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Rio en 2016, et le Hongrois Bence Bicsak. Il accroît son avance sur l'Espagnol Fernando Alarza, 6e samedi. "Je pense que c'est clairement ma victoire la plus dure. Je ne me sentais pas forcément très bien au départ et je ne m'attendais pas forcément à faire une grande course, juste conserver la tête à la WTS", a réagi Luis après la course. "J'ai essayé de mener autant que possible ce que je n'ai pas pu faire aux Bermudes. Aujourd'hui, je pense que j'étais l'un des meilleurs", a ajouté le Vésulien.

A 29 ans, le natif de Vesoul s'est fixé cette saison pour objectif de décrocher le titre mondial, décerné à l'issue des huit étapes de la WTS à Lausanne le 31 août.