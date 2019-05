Une course de "swimrun" nocturne au Triathlon de Belfort

L'édition 2019 du Triathlon de Belfort se déroule le samedi 25 et le dimanche 26 mai, entre le lac de Malsaucy et le Ballon d'Alsace. Au programme : 7 épreuves mêlant course à pied, cyclisme et natation étalées sur deux jours, avec comme nouveauté cette année une épreuve de nuit au Malsaucy.

Territoire de Belfort, France

C'est le grand retour du Triathlon de Belfort ! Les 25 et 26 mai, plus de 2000 participants s'élanceront à la nage, à pied puis à vélo entre le lac du Malsaucy et le Ballon d'Alsace sur des distances variables selon les âges et les conditions physiques. La nouveauté de cette édition 2019, c'est une course intitulée Burn'n'Run, où les participants courront et nageront à la tombée de la nuit sur des parcours de 12 km. Une première en France.

Dans cette discipline venue des pays nordiques, intitulée SwimRun, les participants ne se changent pas entre la course et la nage, contrairement au triathlon classique. Ils nagent donc en chaussures et courent avec une combinaison ! Pour la Burn'n'Run du Triathlon de Belfort, les athlètes, qui concourront en duo, devront également se munir de lampes frontales.

Des parcours adaptés à tous

Comme chaque année, plusieurs trajets sont proposés lors de ce triathlon, avec différents niveaux de difficulté. Il y a les parcours longue (1,9/90/21 km) et courte (1,5/40/10 km) distance, mais également un "Triathlon pour tous" (300 m/25 km/5 km) pour découvrir la discipline. Enfin, une épreuve 100% féminine est organisée, ainsi que trois courses Kids, réservées aux enfants de 6 à 15 ans.

Autre nouveauté de cette édition 2019 : le Triathlon de Belfort organise une soirée musicale sur le site du Malsaucy le samedi 25 mai. "L'After Race" accueillera notamment un flash-mob géant et un DJ pour animer la soirée.

Le Triathlon 2019 en chiffres