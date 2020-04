Le triathlon XTerra de Xonrupt-Longemer reporté à 2021

L'évènement rassemble plus de 2.000 sportifs et attire énormément de monde dans les Vosges au début du mois de juillet. A cause du coronavirus, l'édition 2020 est annulée. Les organisateurs donnent rendez-vous en 2021.

"Nous y avons cru et nous avons espéré jusqu'au bout," écrivent les organisateurs du triathlon XTerra à Xonrupt-Longemer. Finalement, le coronavirus a eu raison de l'édition 2020. L'évènement, initialement prévu les 4 et 5 juillet prochains, est annulé.

En tout, 1.000 dossards étaient annoncés pour l'épreuve reine : 1,5km de natation dans le lac de Longemer, 40kms à vélo et 10 kms de course à pied. D'autres épreuves étaient également proposées. Au total, plus de 2.000 sportifs étaient attendus. Sans compter les spectateurs et supporters, à chaque fois très nombreux.

La priorité est de garantir la santé et la sécurité des athlètes, des bénévoles, des spectateurs et des différents intervenants sur l'événement.

"Face à la crise sanitaire mondiale, le sport passe au second plan. Nous pensons au personnel soignant et aux équipes de secours, habituellement impliqués sur le XTERRA France qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus," peut-on encore lire sur le communiqué des organisateurs ainsi que sur leur page Facebook.

Pour ceux qui étaient déjà inscrits, il y a maintenant trois possibilités :

-transférer leur inscription sur l'édition 2021

-demander un remboursement à hauteur de 80 %

-faire don du montant de leur inscription à l'organisation.

La prochaine édition est désormais prévue pour les 3 et 4 juillet 2021.