JO de Tokyo : le tribunal arbitral du sport rejette la requête du boxeur nordiste Mourad Aliev

Le tribunal arbitral du sport rejette ce mardi la demande du boxeur de Ronchin Mourad Aliev. Il contestait sa disqualification dans le tournoi des plus de 91 kilos aux Jeux Olympiques de Tokyo pour un coup de tête.

Cette fois c'est vraiment terminé pour le boxeur de Ronchin Mourad Aliev. Le Français disqualifié dans la nuit de samedi à dimanche pour des coups de tête à son adversaire Frazer Clarke dans la catégorie des + de 91 kg avait saisi le tribunal arbitral du sport pour réviser la disqualification. Mais le TAS a rejeté la demande ce mardi, dans un communiqué, il a expliqué que le jury n'avait "pas exclu la possibilité d'une erreur technique commise par l'arbitre du combat", mais avait tout de même décidé de "confirmer les décisions contestées, la décision de l'arbitre de disqualifier Mourad Aliev ayant eu lieu sur l'aire de compétition".

Sanction pour comportement antisportif

"Ils reconnaissent qu'ils ont fait une erreur mais comme c'est écrit ils ne peuvent pas revenir sur la décision. C'est un scandale", avait dénoncé Aliev sur France Télévisions. Mourad Aliev avait au final été sanctionné pour comportement antisportif et non plus coup de tête.

Le CIO assume

Le boxeur avait refusé de quitter le ring après son élimination, il a fait usage de "grossièretés à travers des gestes clairs, frappé une caméra et créé une atmosphère très tendue" a estimé Wayne Rose le directeur de la cellule chargée d'organiser le tournoi au sein du comité international olympique.