Le triple champion olympique Tony Estanguet à la rencontre des lycéens niçois

Nice, France

"C'est un grand honneur!" lance Yulli, élève de seconde après la rencontre. Tony Estanguet a passé une heure avec eux dans le cadre de la semaine olympique et paralympique. Comme les lycéens, il a apprécié ce moment de partage et de questions-réponses. "Ça donne du sens je trouve. Moi à leur âge, j'étais content de croiser des athlètes, c'est utile et sympa!" sourit le triple médaillé d'or.

"Engager la jeunesse dans la réussite des jeux"

Les Jeux de Paris sont encore loin, mais cinq ans, c'est vite passé, alors l'organisateur des JO 2024 veut sillonner le terrain dès maintenant. "Il faut engager la jeunesse dans ce moment exceptionnel, les engager dans la réussite des jeux." affirme-t-il, persuadé que la France peut faire des grandes choses en tant qu'organisatrice de la compétition.

Un message encourageant

Certains élèves songent déjà à aller dans la capitale pour assister aux épreuves. Mais le message qu'apporte Tony Estanguet est plus large. "Il faut croire en ses rêves. Je répète un peut ce qu'il dit, mais je vais suivre ses conseils" souffle un premier. Chez une autre lycéenne, moins intéressée par le sport, le message trouve quand même un écho. "Moi, j'aimerai devenir réalisatrice" explique Chania, "on vit dans un monde où on me dit "non, ne le fait pas, il y a trop de concurrence ... Et quand on entend quelqu'un qui nous dit "croyez en vos rêves", hé bien ça donne du courage."

Donner le meilleur de soi, sur le terrain ou dans la vie : voilà le message qu'est venu faire passer Tony Estanguet à ces jeunes niçois.