Le Trophée Andros revient à Super-Besse le samedi 3 février prochain. Ce sera le final du trophée Andros 2018 et la 25eme étape à Super-Besse, peut-être une des dernières pour les voitures thermiques

Super Besse, Besse-et-Saint-Anastaise, France

Les premières années, le Trophée Andros ne faisait pas étape à Super-Besse, ce qui explique que ce ne soit que le 25eme passage de la course dans le Sancy alors que le Trophée en est à sa 29eme édition. Une absence vite corrigée malgré quelques soucis pour les pelleteuses chargées de tracer la piste, qui sont restées embourbées plusieurs jours.

Depuis, Super-Besse est un passage obligé et très souvent le final du Trophée. Ce sera encore le cas cette année alors qu'il reste encore les étapes d'Isola 2000, de Serre Chevalier et de Lans en Vercors à disputer d'ici là. Le pilote auvergnat Nathanaël Berthon jouera à domicile. Les années précédentes, il a remporté le Trophée électrique, le Trophée Elite, cette année il est à la bagarre pour la victoire dans le Trophée Elite Pro, le plus prestigieux.

Encore plus d'électrique

Dans cette catégorie, il pourrait se frotter à Olivier Panis au volant d'un prototype électrique. C'est la grande nouveauté cette année. Le trophée Andros a innové en 2010 en lançant la première course de véhicules électriques, de deux roues motrices. Cette fois, c'est une voiture destinée à affronter directement les voitures thermiques qui va être testée, une 4 roues motrices et directrices.

Elle devrait faire ses premiers tours de roue à Serre Chevalier. Comme il s'agit d'un prototype, le risque de panne existe mais dans ce cas, il restera plusieurs jours de mise au point supplémentaire pour qu'elle puisse rouler à Super-Besse. En cas d'essai concluant, les équipes pourraient avoir au moins une de leur voiture électrique l'année prochaine et le Trophée Andros pourrait devenir entièrement électrique d'ici quelques années.

A Super-Besse, les courses auront lieu de 15H30 à 22H15, après les essais en début d'après-midi.

http://www\.tropheeandros\.com/index\.php/la\-saison\-2015/le\-calendrier\-de\-la\-saison\-2018\.html