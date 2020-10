Le Trophée Andros aura bien lieu à Super-Besse en janvier

L'organisation du Trophée Andros a confirmé le maintien de son édition 2021, et particulièrement à Super-Besse le 30 janvier.

Il aura bel et bien lieu. Dans un contexte sanitaire difficile, où les événements sportifs se font de plus en plus rare, voilà une bonne nouvelle. Le Trophée Andros est maintenu annoncent ses organisateurs.

Le rally-cross sur glace passera bien à Super-Besse le 30 janvier, pour la 28e fois.

En revanche, la première épreuve prévue à Val Thorens le 5 et 6 décembre sera reportée à une date encore indéterminée. Elle constituera alors l'épreuve finale de ce 32e Trophée Andros.

Le calendrier 2020/2021 :