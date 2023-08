Le Tulliste Thomas Bouyer en lice au championnat du monde de force athlétique

Connaissez-vous la force athlétique ? Comme l'haltérophilie il s'agit de soulever des haltères mais là où la première le fait avec deux mouvements et en levant les barres au-dessus de la tête, la seconde utilise trois mouvements : le squat, la barre est posée sur les épaules et l'on doit fléchir les jambes et les remonter, le développé-couché où la barre est soulevée par une personne allongée et le soulever de terre qui consiste à lever les haltères du sol et à les bloquer contre soi. Le cumul des poids soulevés lors des trois mouvements donne le score en compétition.

705 kilos

C'est la discipline dans laquelle excelle le jeune Tulliste Thomas Bouyer. Fort de son titre de champion de France junior décroché en avril avec 705 kilos cumulés, il est qualifié pour le championnat du monde junior qui se déroule du 24 août au 2 septembre en Roumanie. Il sera en lice à partir du 30 août dans la catégorie des moins de 74 kilos. Le temps de peaufiner sa préparation dans la salle dédiée du Centre Culturel et Sportif de Tulle où il rajoute toujours un peu plus de poids sur les barres d'haltères. "J'ai commencé à 15 ans, raconte-t-il. J'ai commencé par la musculation plus classique juste pour me renforcer un petit peu, être un peu plus fort et aussi pour perdre un peu de poids". Le virus l'a vite saisi. Il en apprécie la recherche de la performance. Et ce n'est pas seulement une affaire de gros bras. Il faut beaucoup de technique pour soulever de telles masses.

4ème ex aequo au niveau mondial

Des poids qui peuvent tourner le tournis : Thomas a levé par exemple 287,5 kilos en soulever de terre lors du championnat de France. Lors de ses entraînements en un après-midi il soulève, repose, soulève de nouveau plusieurs tonnes. Il faut dire qu'il sait que pour être champion il va lui falloir rajouter encore des haltères sur ses barres. Au classement mondial actuel avec ses 705 kilos soulevés au total il est quatrième ex aequo. "Ça ne montre pas le classement des championnats du monde mais ça nous donne un indication". Le premier de ce classement soulève 725 kilos. "Ça va être une belle bataille. Et je vais tout faire pour être sur la plus haute marche du podium."