Le Vauclusien Arthur Gea entre en lice à Roland Garros : "C'est comme un rêve qui se réalise"

Un jeune Vauclusien s'attaque à partir de ce lundi aux qualifications pour le tableau final de Roland Garros ! Arthur Géa, 18 ans, dispute pour la première fois le grand chelem parisien chez les pros. Le 8e joueur mondial junior, et 910e joueur mondial, a reçu une invitation pour participer aux qualifications.

ⓘ Publicité

"C'est comme un rêve qui se réalise, c'est mon tournoi préféré, s'impatiente Arthur Géa, joint par France Bleu Vaucluse. Le premier objectif, c'est de pouvoir se libérer d'entrée, de jouer relâché et sans pression, d'acquérir le plus d'expérience possible dans ces qualifications. Parce que jouer avec les pros à ce niveau-là, ça me permet de voir aussi les petites choses à travailler comme un objectif".

Plus de 10.000 licenciés au comité de tennis de Vaucluse

La belle performance d'Arthur Géa confirme la forme du tennis vauclusien. Le département vient de dépasser la barre symbolique des 10.000 licenciés et licenciées. "Le covid y est pour beaucoup, les gens en ont profité pour jouer au sport en plein air. Ils ont essayé le tennis et on a essayé de les attirer et de les maintenir", détaille Patrick Munini, le président du comité départemental de tennis, invité du 6-9 ce lundi matin. Il pointe aussi la montée du padel, qui dépend désormais de la fédération de tennis, et l'arrivée de jeunes et de femmes, qui ont permis de faire rentrer des licences féminines.

loading