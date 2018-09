Le week-end sportif des 22 et 23 septembre en Haute-Vienne et en Corrèze

Par Jérôme Ostermann et Delphine-Marion Boulle, France Bleu Limousin

Le week-end sportif des clubs de la Haute-Vienne et de la Corrèze marqué par la reprise du Limoges CSP à Antibes et celle des hockeyeurs de l'Asptt Limoges. Le Limoges Handball 87 joue à Dijon. En fédérale 2 de rugby, derby Haut-Viennois entre Isle et Limoges. Et de la course à pied. Le programme.