Léa, 9 ans, et son papa vont participer au Marathon des Landes ce dimanche

Léa et son papa prendront le départ de la course dimanche matin

J-2 avant la 4ème édition du Marathon des Landes, ce dimanche 10 octobre à Mont-de-Marsan ! Plusieurs courses au programme de l'événement sportif : un 10km, un semi-marathon et bien évidemment le marathon. Et sur la ligne de départ du semi dimanche matin, il y aura Léa, 9 ans, et son papa, Ludovic. La famille Dolet habite Bergouey, près d'Hagetmau. La petite fille est paraplégique depuis un accident de voiture quand elle avait 2 ans. Ludovic va donc courir en poussant sa fille handicapée.

Première course en binôme

Ludovic et Léa n’en sont pas à leur première course ensemble : ils ont déjà monté la Rhune lors de la Skyrhune, participé à des 10km lors de la Course du Moun et de la Fériascapade, fait des randonnées en montagne... Mais là c'est la première fois qu'il s'alignent sur une telle distance. La première fois aussi que Ludovic sera seul pour pousser sa fille, puisque d'habitude Léa est installée dans une joëlette, portée par deux à quatre personnes. Cette fois, Léa sera assise dans une poussette adaptée, que Ludovic poussera à la force de ses bras : 50kg à pousser pendant 21 km ! Une première vraie course en binôme donc pour le père et sa fille. Et un vrai défi, avec pour principal objectif : réussir à finir la course.

Les parents de Léa ont créé une association : Léa Espoir Amitié. Et si vous voulez encourager Léa et son papa, sur le parcours dimanche : départ du semi-marathon 10h place Saint-Roch à Mont de Marsan.