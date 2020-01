Légalisation du MMA : Roxana Maracineanu choisit la Fédération française de boxe pour organiser la discipline

La France était l'un des derniers pays à interdire la discipline. Les arts martiaux mixtes (MMA), mélange de plusieurs arts martiaux et de sports de combat, seront légalisés au mois de mars et gérés par la fédération française de boxe a annoncé ce mardi 21 janvier le ministère des Sports.

Six Fédérations avaient fait acte de candidature pour encadrer le MMA en France pour une durée d'un an. Comme le veut le code du sport, la ministre a demandé l'avis du comité olympique français (Cnosf), mais celui-ci n'est pas contraignant, a précisé le ministère à l'AFP.

Quatrième sport le plus suivi aux États-Unis après le basket, le football américain et le base-ball, le MMA autorise les coups de pied, poing, genou et coude, ainsi que les coups au sol, étranglements et clés à l'intérieur d'une enceinte fermée.