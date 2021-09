Légion d'honneur et ordre du mérite : les champions olympiques franciliens décorés

Romain Cannonne n'en revient pas quand il arrive dans la cour du palais présidentiel : le tout jeune escrimeur, âgé de 24 ans, médaille d'Or à Tokyo, est convié à l'Elysée pour recevoir la Légion d'honneur. Une récompense qui paraît surréaliste pour le sportif francilien, car pour lui, c'est sans doute la plus grande récompense qu'un citoyen français puisse recevoir.

Moi je sors de l'entraînement il y a même pas trente minutes, et là j'essaie de comprendre que je suis à l'Elysée. Il y a des chercheurs qui ont cherché pendant trente ans et qui ont leur légion d'honneur peut-être qu'à 60 ans, et moi je n'ai que 24 ans.

Plus loin, entouré de sa famille, Enzo Lefort, lui aussi médaillé d'or en escrime, ne cache pas son sourire. L'athlète francilien connaît déjà les lieux, puisqu'il était venu en 2016, après sa médaille d'argent aux Jeux de Rio, mais franchir les portes de l'Elysée lui fait toujours quelque chose : "Ca fait plaisir de revenir pour l'or, notamment parce qu'avant je n'avais pas ma petite fille, et là revenir en famille, ça fait quelque chose. C'est une fierté : si on m'avait dit, quand j'étais gamin, que j'allais mettre les pieds à l'Elysée, je l'aurais pas cru, alors venir deux-trois fois... On commence à prendre l'habitude et bon, je ne suis pas mécontent", s'amuse-t-il.

Nouvel objectif : 2024

Du haut de ses deux mètres quatre, Teddy Riner se réjouit, certes, d'avoir été élevé au grade d'officier de la légion d'honneur. Mais son regard se porte déjà vers un nouvel objectif : les Jeux de Paris.

Les sportifs étaient nombreux à l'Elysée, ce lundi 13 septembre. © Radio France - Diane Berger

"Ca fait du bien, c'est une récompense qui fait autant de bien qu'une médaille. Après, bien sûr, vu que je suis un chasseur de record, j'espère avoir un nouveau grade en 2024 ! Ca va arriver très vite, et surtout voilà j'ai pas envie de commencer ma préparation trop tard."

Alors le champion ne compte pas perdre de temps et retourner au plus vite sur les tatamis. Même motivation pour Clarisse Agbégnénou, la judokate et porte-drapeau de la France aux Jeux olympiques de Tokyo, fière de la broche rouge de la Légion d'honneur sur sa robe : "Ca me donne des ailes pour aller toujours plus haut, toujours plus vite pour aller aux Jeux de 2024 ! A la maison, ça va être magnifique."