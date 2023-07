Lens : Seko Fofana quitte les sang et or mais entre au capital du club

Seko Fofana a réalisé 112 matchs sous les couleurs sang et or

Ce mardi 18 juillet, Lens et Lille perdent officiellement leurs capitaines. José Fonte, capitaine du LOSC a annoncé aujourd'hui son départ vers Braga au Portugal. Le défenseur portugais était dans le Nord depuis 5 ans et à 39 ans, le LOSC ne souhaitait pas le prolonger. Autre départ, celui du capitaine du RC Lens, Seko Fofana signe à Al Nassr dans le championnat d'Arabie Saoudite. Il rejoint Cristiano Ronaldo pour un montant estimé à 22 millions d'euros.

Le capitaine du RC Lens s'engage à Al Nassr, club d'Arabaie Saoudite

Seko Fofana était dans le Pas-de-Calais depuis trois ans. Il a annoncé son départ dans une vidéo publiée sur Instagram et adressée aux supporters : "Je vous quitte (...) avec le sentiment du devoir accompli ", a déclaré Seko Fofana. Il le reconnait lui-même dans sa vidéo de départ, il va quitter bien plus qu'un club, une institution. Il évoque un projet de vie mais sportivement, il y a de quoi s'interroger. Le championnat Saoudien n'a pas encore le niveau de la Ligue 1 et surtout pas le prestige de la ligue des champions que Lens va jouer.

Seko Fofana a déjà effacé presque toute trace du RC Lens sur ses réseaux sociaux, ce qui provoque la colère de certains supporter. Il dédie tout même une vidéo d'adieu aux supporters. Le capitaine va rester tout de même d'une certaine manière à Lens. Selon le directeur général de Lens Arnaud Pouille, Seko Fofana va être le premier joueur partant d'un club à en devenir actionnaire.