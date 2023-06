Léon Marchand de retour à Toulouse, "une énergie différente" avant les championnats de France et les Mondiaux

Revenir à Toulouse, pour Léon Marchand, c'est nager dans le bonheur : "Je me sens heureux ! Aux Etats-Unis, c'est parfois difficile, parce qu'on est souvent tout seul, et à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je savais que je rentrais en France, donc j'avais hâte. Là, je me sens super bien".

A 21 ans, le nageur est l'attraction des Dauphins du TOEC. Sana, nageuse, la vingtaine elle aussi, est venue jeter un oeil au bassin de la piscine Castex ce jeudi matin, là où s'est entraîné Léon devant les objectifs de la presse : **"**c'est un peu une star toulousaine ! Et on est contents qu'il vienne d'un club près de chez nous. C'est un peu un rêve d'enfant qu'il a réalisé à notre place. Comment il nage bien ! Surtout pour nous, qui avons fait plein d'entraînements... On se dit que c'est un monstre".

"Le Mbappé de la natation"

Une star de la natation mondiale, peut être, mais sans éclaboussure. Il a la tête sur les épaules pour Michel Coloma, le directeur général des Dauphins du TOEC : "il a le calme, la sérénité et la détermination malgré tout. Il est tranquille, et à côté de ça il est capable de faire des performances qui sont de niveau mondial. Au bout du compte, on n'a pas quelqu'un qui a une tête énorme mais au contraire il est cool, et ça aide. C'est un peu le Mbappé ou le Dupont de la natation".

Mais ici, il y a aussi eu Alfred Nakache et des Dauphins du TOEC à quasiment chaque olympiade, Léon Marchand connaît bien le poids de l'histoire : "Quand on arrive à la piscine Nakache, on a les photos partout, les histoires. Il y a vraiment des traditions, une culture. On n'est pas dans un club né il y a deux ans. Ici, ça fait longtemps qu'on fait la natation, qu'on produit des champions"

Une "énergie différente" à Toulouse

Revenir à Toulouse, ça lui "apporte une énergie assez différente" explique le champion du monde. "J'avais vu la différence quand mes parents étaient venus aux compétitions aux Etats-Unis. J'ai senti une énergie un peu différente parce ça me rappelle qui je suis, et d'où je viens. Ca me permet de me recharger aussi mentalement et physiquement".

Léon Marchan reviendra à Toulouse après les championnats de France pour s'entraîner pour les Mondiaux.