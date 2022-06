Léon Marchand reçoit la médaille de la ville de Toulouse

Léon Marchand a changé de dimension en quelques semaines. Des dizaines de personnes, amis, proches, famille, étaient presents ce mercredi midi à la mairie pour assister à la remise de la médaille de la ville.

"C'est beaucoup d'émotion" - Léon Marchand

"C'est beaucoup d'émotion. Cela fait un an que je suis aux États-Unis, je n'ai pas vu beaucoup de personnes de ma vie antérieure. Je reviens et tout le monde est là pour moi, c'est génial, confie le nageur. J'ai même vu des profs de collège et de lycée. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est toujours mieux de partager mes médailles et tout ce que j'ai fait durant l'année."

"Une leçon de vie." - Jean-Luc Moudenc

Le maire s’est dit "fier" et a évoqué une belle "leçon de vie" pour parler de la trajectoire de Léon Marchand.

Le Toulousain, qui fera l’impasse sur les championnats d’Europe de Rome, va passer plusieurs semaines à Toulouse pour s’entraîner chez les Dauphins du TOEC avant la rentrée universitaire aux États-Unis.

