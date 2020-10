Les 10 kilomètres du Maine Libre version Covid-19 : cette année, la course sera connectée

Les 10 kilomètres du Maine Libre, prévus le 21 novembre, ne pourront pas se tenir dans les conditions habituelles en raison de l'épidémie de Covid-19. Les organisateurs ont mis en place une version "connectée" de la course, entre le 1er et le 18 novembre.

Crise sanitaire oblige, les 10 kilomètres du Maine Libre cette année ne pourront pas se tenir, comme prévu, le 21 novembre. Mais les organisateurs ont tout de même souhaité que les coureurs puissent participer. Alors cette année, la course sera connectée, et en forêt. Du 1er au 18 novembre, les coureurs pourront faire le parcours balisé installé à Allonnes.

Pas de classement ni de vainqueur

Impossible en effet de faire partir les 4.000 coureurs habituels en même temps, depuis le centre-ville du Mans, en raison des mesures sanitaires. Quant à des départs différés par petits groupes "on a calculé, il aurait fallu commencer à 4 heures du matin et faire partir les derniers à 22 heures" explique Damien Veillon, responsable de la communication au Maine Libre. Mais les organisateurs ne voulaient pas laisser tomber, alors ils ont mis en place un parcours à Allonnes, avec un départ Plaine de Chaoué.

Il suffit, pour les coureurs motivés, de s'inscrire via le formulaire en ligne sur un créneau. Puis, à la date et l'heure choisie, de se rendre au départ qui sera matérialisé, et de faire leur course. Pas de starter ni d'officiels pour vérifier les temps : chacun se chronomètre avec une application, une montre etc. et enregistre ensuite son temps sur son espace personnel en ligne.

"On ne peut pas vérifier les chronos, alors il n'y aura pas de classement ni de vainqueurs cette année. Les cadeaux seront offerts par tirage au sort parmi les inscrits. L'idée c'était vraiment de permettre aux coureurs de pouvoir faire cette édition des 10 kilomètres et de passer un bon moment".

Bien sûr, il va manquer les encouragements du public et la motivation du peloton, mais les coureurs, eux, voient ça comme "un challenge, une façon de se prouver à soi-même qu'on en est capable" comme le dit Alycia Nadeau, qui a terminé troisième l'année dernière.

Rien n'empêche de courir à deux ou en petit groupe, mais il est demandé aux participants de ne pas courir par groupe de plus de six personnes, et de respecter les gestes barrières.

Les détails sur cette édition connectée des 10 kilomètres du Maine Libre sont à retrouver sur la page Facebook de l'événement.

Si vous souhaitez participer, rendez-vous sur la plateforme d'inscription en ligne.