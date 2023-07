Les 15 sports tendances à tester en extérieur

Quand on pense aux sports en extérieur, on pense souvent à la course à pied ou au trail. Il existe pourtant une multitude d’activités. Du stand up paddle au beach-volley en passant par le waveski, découvrez nos idées tendances du moment. Et si vous cherchez des activités pour vos enfants, n’oubliez pas qu’ils doivent être accompagnés et surveillés pour que tout se déroule dans de bonnes conditions.

Note sélection de sports pour l’été

Nos activités sportives douces

Stand up paddle

C’est l’activité tendance du moment ! Elle sollicite l’équilibre et peut se pratiquer sur quasiment toutes les étendues d’eau, que ce soit en mer, sur les lacs ou les rivières. Le stand up paddle, c’est ce sport où l’on se trouve debout sur une planche, et on se déplace à l’aide d’une pagaie. On vous explique comment débuter en paddle.

Nous avons d’ailleurs testé pour vous le stand-up paddle et nous avons adoré !

Canoë-kayak

Embarquez à bord d’un canoë ou d'un kayak et partez à la découverte de nombreux paysages grâce à la pagaie. Si vous voulez profiter d'une expérience en solitaire, c’est le kayak qui fera votre bonheur. En revanche, si vous voulez partager ce moment, montez à bord d’un canoë.

Beach-volley

Profitez d’une après-midi à la plage entre amis pour faire une partie de beach-volley ! Apparu dans les années 1920 aux Etats-Unis, c’est le sport d’été par excellence. En plus, vous n’avez pas besoin de grand-chose : une plage et au moins trois coéquipiers suffisent. Même si au premier abord, le beach-volley peut avoir des allures de sports faciles pour s’amuser, il est pratiqué en compétition. Les Etats-Unis et le Brésil sont d’ailleurs les deux pays qui dominent ce sport depuis des décennies.

Roller

Seul ou accompagné, il est toujours agréable de faire une balade en rollers. On vous propose donc d’enfiler vos rollers et de partir prendre l’air. Ce moment va vous permettre de profiter du beau temps tout en renforçant vos jambes et vos fessiers. Pour les plus courageux, il est même possible d’apprendre des figures et d’aller s’entraîner dans un skatepark. En France, selon le ministère, entre deux et demi et quatre millions de personnes feraient régulièrement du roller.

Vélo

C’est un grand classique : le vélo peut se pratiquer de plein de manières différentes. Vous pouvez faire du vélo en ville comme du vélo tout terrain et c’est encore mieux l’été. Mais son utilisation peut se révéler parfois périlleuse. Pour que le vélo reste un plaisir, Jérôme Sorrel, auteur de "Vélotaf, mode d'emploi au quotidien" aux éditions Alternatives vous donne tous ses conseils. On vous invite aussi à écouter des passionnés de vélo qui vous livrent leurs astuces pour pédaler au quotidien.

Pétanque

Qui n’a jamais joué à la pétanque ? Ce sport est issu d’un jeu de boules ancestral qui se pratiquait avec des boules fabriquées en argile, en pierre puis en bois. L’actuelle pétanque existe depuis 1907 et utilise des boules en acier. On a sélectionné pour vous des chroniques sur la pétanque construites autour de paroles de célébrités, professionnels ou passionnés de la pétanque.

Nos activités pour se reconnecter à la nature

Escalade

L’escalade se pratique souvent en salle, mais sa vocation est de l’être en extérieur. Cette pratique sportive complète vous emmène sur la voie du dépassement de soi et a de nombreux bienfaits sur le corps et sur l’esprit. Elle est accessible au plus grand nombre sous réserve de respecter les consignes de sécurité et d’être bien encadré.

Randonnée

Randonner, c’est découvrir des endroits préservés, atypiques et magnifiques, respirer l’air frais, marcher pour le plaisir et se dépasser. On vous partage nos conseils pour randonner et nos bons plans balade à faire en famille. N’oubliez surtout pas d’avoir une gourde remplie d’eau dans votre sac, ainsi que de bonnes chaussures de marche aux pieds !

Yoga en plein air

Le yoga en plein air peut se pratiquer presque partout, il suffit juste de trouver un endroit assez calme et à l’ombre, pour maximiser l’expérience. Cela peut paraître surprenant, mais pratiquer en extérieur va vous apporter un ressenti complétement différent que celui du yoga d’intérieur, en favorisant votre harmonie avec la nature. Réduction du stress, meilleur sommeil, amélioration de la concentration et de l’équilibre physique, on vous explique tous les bienfaits du yoga .

Nos activités sportives “extrêmes”

Canyoning

Très rafraîchissant, le canyoning est un sport qui se pratique au bord de l'eau, sur l'eau, dans l'eau, et parfois sous l'eau. Il consiste à descendre un cours d’eau, en passant par divers obstacles naturels présents sur le parcours. C’est dans les années 1970/1980 qu’il est devenu un sport de plein air plus populaire. A noter qu’il faut avoir une bonne condition physique, même si différents niveaux sont proposés. On vous dévoile tout de ce sport , avec Jean Christophe Gehin, un des encadrants de l’équipe de Vercors Aventure à Lans.

Ski nautique

La pratique du ski nautique a de nombreux bienfaits, parmi lesquels :

Favoriser le renforcement musculaire

Développer l’équilibre et la coordination

Travailler le souffle

Parmi les conseils qui reviennent régulièrement : les erreurs à ne pas commettre. Si vous voulez tester pour la première fois le ski nautique, faites attention à ne pas :

Avoir les bras pliés ou les mains trop au-dessus de l’eau

Avoir les jambes trop tendues

Cela va vous faire manquer votre départ et vous n’arriverez pas à retrouver une bonne posture pour la suite.

Nous avons d’ailleurs testé pour vous le ski nautique : sensations fortes assurées !

Waveski

Ce sport, encore méconnu du grand public, est un mélange entre le surf et le kayak. Mais avant d’être une pratique sportive, c’était, en Australie, un moyen pour les secouristes des plages d’aller sauver les nageurs en difficultés. Pour Marie Tessier, qui pratique le waveski, c'est un bon compromis entre les deux disciplines. "En kayak, nous venons souvent de la rivière, et nous apportons plein de choses qui n'existent pas dans le monde du surf. Et inversement, tout ce qui est le monde de la mer, les surfeurs vont nous l'apprendre."

Kitesurf

Le kitesurf est un sport qui se pratique sur l’eau (mer, lac), grâce à une planche et un cerf-volant. Même si l’on peut croire le contraire, c’est un sport accessible, facile à apprendre et qui accueille tout le monde. Il faut bien entendu avoir l’âge minimum requis et être encadré par des professionnels.

En passant des abdominaux par les bras ainsi que les jambes, le kitesurf tonifie l’ensemble du corps. Charlotte Consorti, triple championne du monde de kitesurf, nous partage son expérience et nous dévoile les coulisses de son record du monde .

Surf

Même si aujourd’hui le surf se pratique un peu partout, c’est au début du 20e siècle, à Hawaï, qu’il a commencé à faire se développer, avant de connaître un grand succès en Californie et en Australie.

D’apparence facile quand on regarde les surfeurs, ce sport est en réalité tout autre. On vous donne quatre conseils pour débuter :

Apprendre les bases du surf avec des professionnels et sur une surface plane

Choisir une bonne planche

Aller sur une plage où les vagues ne seront pas trop grandes, pour pouvoir les appréhender correctement

Et surtout, se faire plaisir

Skateboard

Le skateboard est devenu de plus en plus populaire entre 1959 et 1965, aux Etats-Unis. Quelques années plus tard, c’est Alan Gelfand, un skateur américain, qui révolutionne la pratique grâce à une figure qu’il a inventée : le Ollie. Ollie, kickflip, heelflip... ces figures peuvent faire rêver ceux qui débutent en skate, mais pour les réaliser, des heures d’entraînements vous attendent. Avant cela, il faut apprendre à maîtriser son skate, trouver son équilibre, savoir comment s’arrêter. Ce sport n’est pas de tout repos, mais une fois que les bases sont présentes, il est assez simple de progresser.