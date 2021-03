Les 24 Heures du Mans 2021 reportées fin août

L'Automobile club de l'Ouest décide de décaler la 89e édition des 24 Heures du Mans Autos au week-end des 21 et 22 août 2021. L'organisateur espère ainsi éviter le huis-clos sanitaire liée au Covid-19 et accueillir du public, contrairement à la course de 2020.