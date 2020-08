Les 24 heures du Mans auront finalement lieu sans public

L'édition 2020 de la plus grande course d'endurance automobile au monde se tiendra finalement sans public : ce sera donc le huis-clos les 19 et 20 septembre prochains pour les 24 heures du Mans, annonce ce 10 août l'Automobile club de l'ouest dans un communiqué. "La sécurité de tous, concurrents, partenaires, spectateurs, étant la priorité de l’ACO et de la FIA, il restait malheureusement trop d’incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire et à la spécificité de l’épreuve internationale mancelle".

"Alors que de nombreuses solutions avaient été envisagées pour organiser la 88e édition des 24 Heures du Mans, en septembre prochain, en présence de public en nombre limité sur le site, l’ACO et la Préfecture de la Sarthe, en étroite collaboration avec différents experts de la situation sanitaire, annoncent aujourd’hui la tenue de la classique mancelle, sans public, les 19 et 20 septembre prochains".

L'ACO promet "un dispositif exceptionnel pour suivre la course, à distance, avec notamment une plateforme digitale pour découvrir les coulisses des 24 Heures du Mans", sachant que le nombre de journalistes accrédités sera par ailleurs limité. Les possesseurs de billets (grand public et membres ACO) seront contactés par le service billetterie pour confirmer leur avoir.