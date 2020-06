Les 24 heures du Mans communiqueront le 30 juin sur l'accueil du public

Les 24 heures du Mans pourront-elles éviter le huis-clos en septembre prochain ? L'organisateur de la plus grande course d'endurance auto au monde, qui attire chaque année 250 000 spectateurs, a prévu de communiquer le 30 juin sur l'accueil du public.

"Pour toutes les informations afférentes à l’accueil du public et aux activités qui leur seront proposées, plus de détails seront donnés le 30 juin", selon un communiqué de l'Automobile club de l'Ouest qui annonce par ailleurs un programme "compacté" sur quatre jours pour la 88e édition des 24 heures du Mans.

La plus grande course d'endurance auto au monde, traditionnellement courue en juin sur le circuit sarthois, a été reprogrammée aux 19 et 20 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire. Pour l'instant, l'hypothèse d'un huis-clos n'est pas formellement écartée pour cette épreuve qui attire chaque année près de 250 000 spectateurs du monde entier. Une telle mesure a d'ailleurs été décidée pour les 24 heures motos, fin août.

Un programme compacté pour les 24 heures du Mans

Alors que les 24 heures occupent habituellement les fans sur près de deux semaines, de la journée test à l'arrivée de la course, cette édition 2020 se déroulera sur quatre jours seulement. "Un format d'organisation inédit, dû au contexte actuel, pour assurer malgré cette situation inconnue jusqu’à présent, une compétition de qualité, assurant la sécurité de tous", assure l'ACO.

Ainsi, le pesage (les vérifications administratives et techniques) n'aura pas lieu en centre-ville du Mans mais sur le circuit, le mercredi précédant la course. "Les 62 voitures prendront la piste dès le jeudi, avec des essais libres, une qualification, du roulage de nuit, puis le vendredi avec d’autres essais et la fameuse nouvelle séquence Hyperpole, qui laissera 24 concurrents rivaliser sur les 13,626 km du circuit, en pleine recherche de la vitesse pure, et sans contrainte de trafic".

Le départ sera donné le samedi 19 septembre, à 14h30.