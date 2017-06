Les 24 heures du Mans, une première "magique" pour le pilote limougeaud Matthieu Vaxivière

C'est le top départ des 24 heures du Mans ce samedi. Et sur la ligne de départ à 15h, il y aura un Limougeaud. A 22 ans, Matthieu Vaxivière participe pour la première fois à la mythique course d'endurance française.

Champion de France F4 en 2011, Matthieu Vaxivière a ensuite brillé en endurance. Mais les 24h du Mans, c'est une grande nouveauté pour lui. Il part en 13e position dans la catégorie LMP2 ce samedi après-midi.

"Une course magique"

"Cela représente une course magique, mythique. En France en plus. Je vais essayer de faire du bon boulot et de profiter un maximum." Et du boulot il va y en avoir. Les 24h, c'est l'une des courses les plus exigeantes au monde. "C'est très physique. Je vais rouler onze ou douze heures, il va falloir rester concentré. Le pilote va enchaîner des relais de trois heures, une sorte de Paris-Limoges en boucle et en bien plus sportif : "Quand vous allez à Paris vous avez envie de faire des pauses. Là c'est X30."

On est bien loin, c'est sûr, du karting de Pajas où le Limougeaud a fait ses premiers tours de piste à quatre ans seulement. On va essayer de faire au mieux. Il va falloir être un peu chanceux parfois. Ne pas prendre de risques inutiles." On sent là toute l'expérience d'un garçon issu d'une famille de pilotes. Après son grand-père et son oncle, Matthieu Vaxivière assure la relève.