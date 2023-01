Les 24 heures du Mans virtuelles ont lieu ce week-end du 14 et 15 janvier 2023

A six mois du centenaire de la mythique course d'endurance, l'édition virtuelle des 24 heures du Mans se déroule ce week-end du 14 et 15 janvier 2023. Au total, 45 voitures et 180 pilotes, dont le double champion de F1 Max Verstappen, participeront à l'épreuve. Le départ sera donné à 14h samedi.

Le plus grand évènement esport au monde

En seulement trois éditions, les 24 heures du Mans virtuelles se sont imposées comme le plus grand évènement mondial d'esport. L'an dernier, les Le Mans Virtual series, dont les 24h constituent la dernière manche, ont ainsi enregistré une audience TV et numérique cumulée de plus de 81 millions de personnes.

C'est le Covid qui a provoqué l'essor de cette nouvelle discipline. En juin 2020, alors que la 88e édition des véritables 24 heures du Mans ne pouvait pas se tenir du fait de la crise sanitaire et était décalée en septembre, l'ACO avait décidé d'organiser une version virtuelle de la course avec des pilotes professionnels. Pari gagnant puisqu'avec 14 millions de téléspectateurs répartis dans 57 pays, le résultat a dépassé les espérances.

Pilotes professionnels et constructeurs au rendez vous

De quoi attirer ce week-end les grands constructeurs. Porsche, Ferrari, Peugeot, Mercédès, BMW, Aston Martin et Alpine auront leur équipe. Des pilotes de renom seront aussi sur la grille de départ tel Max Verstappen donc, Gustavo Menezes pilote de la nouvelle Peugeot 9X8 ou encore Romain Grosjean, ancien de Formule 1 et futur membre de l'écurie Lamborghini en Hypercar. Ce dernier partagera le volant avec l'espoir sarthois Mathis Poulet (19 ans).