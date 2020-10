"Les 5 étoiles de Pau" : le concours équestre démarre mercredi

Le concours complet international "Les 5 étoiles de Pau" se tient à partir de ce mercredi et jusqu'au 25 octobre au domaine de Sers. Au programme : du dressage, un cross et une épreuve de saut d'obstacles. En parallèle de la compétition se tiendra le championnat du monde d'attelage. Les spectateurs assisteront également à du dressage, mais aussi à une épreuve de maniabilité et à un marathon, sous la forme d'un cross attelé.

À noter cette année, la présence exceptionnelle des six premiers cavaliers du classement de la Fédération équestre internationale.

Un village exposants et un spectacle

Comme chaque année, des animations seront proposées en dehors des épreuves à l'instar du village exposants qui accueillera plus d'une centaine de boutiques et de lieux de restauration. Un spectacle équestre mêlant danse, cirque et théâtre sera également proposé le samedi à 19 heures et mettra en scène Gilles Fortier et sa troupe Zarkam.

Un concours en temps de pandémie

Le club très fermé des concours complets internationaux compte six événements annuels dans le monde, et seul celui de Pau, l'unique en France, a été maintenu cette année. Les organisateurs et la mairie insistent sur un point : la compétition se déroulera en toute sécurité vis-à-vis de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le masque sera obligatoire et une vingtaine de bornes de gel hydroalcoolique seront disséminées dans toute l'enceinte du domaine. Autre mesure, et pas des moindres : une jauge de 5.000 personnes sera mise en place dans la zone équestre, qui comprend le village et la carrière. François Bayrou, maire de Pau, assure que tout sera réuni pour assurer la sécurité des visiteurs. "C'est une épreuve où l'on se trouve en plein air, et vous savez que les scientifiques disent qu'avec le masque et en plein air, on est dans la situation la plus rassurante qu'on peut trouver", assure l'élu.

