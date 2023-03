Les Aigles de Nice changent (encore) d'entraîneur

La page Stan Sutor est décidément difficile à tourner. L'emblématique coach des Aigles de Nice avait décidé en cours de saison de passer la main à son adjoint Daniel Babka pour prendre de la hauteur au club. Mais la greffe avec le Slovaque n'a visiblement pas pris et le club niçois a terminé la saison très difficilement. Avant-dernier de Ligue Magnus après deux dernières défaites en poule de maintien, Nice n'a pas répondu aux attentes de son président Philippe Jot, invité de 100% sport jeudi soir sur France Bleu Azur. "Il va y avoir du changement, les cadres de l’équipe vont partir, le staff va être remanié et il y aura un nouvel entraîneur. On doit viser le top 6 et se montrer ambitieux pour notre public."

Une décision annoncée sur France Bleu Azur

Comme annoncé, le président des Aigles de Nice est donc passé aux actes dès ce vendredi en annonçant la fin de la collaboration avec Daniel Babka. Le communiqué du club parle d'un choix personnel du coach slovaque qui "souhaite retourner au pays pour se rapprocher de sa famille." Les Aigles vont maintenant se mettre en quête d'un nouvel entraîneur pour enfin retrouver les playoffs la saison prochaine.