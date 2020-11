Les Albatros de Brest à l'arrêt, les championnats de hockey-sur-glace suspendus

La compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre pour les Albatros de Brest. Ce mercredi, la fédération française de hockey sur glace a décidé d'interrompre les championnats de Ligue Magnus et de D1 afin de préserver l'équilibre économique des clubs fortement mis à mal par les matchs à huis clos.

Les Albatros de Brest ne joueront plus jusqu'à nouvel ordre, car le championnat de D1 est désormais suspendu. C'est la décision annoncée ce mercredi par la fédération française de hockey sur glace "après consultation et en accord avec les clubs concernés". Le hockey est le premier sport de salle à faire ce choix.

Championnat suspendu jusqu'au 1er décembre pour l'instant

Une décision prise en raison de la crise sanitaire et du second confinement actuellement en cours. Il contraignait les clubs à disputer les matchs à huis clos ce qui n'est absolument pas viable pour les formations de hockey. A ce jour, le championnat de D1 et celui de Ligue Magnus, l'élite, sont suspendus jusqu'au 1er décembre en attendant des nouvelles annonces gouvernementales.

Ne pas jouer à huis clos

La FFHG indique que "l'objectif commun reste inchangé". Il consiste à "reprendre la compétition dès que _l’accueil du public et des partenaires sera de nouveau possible_, même si cela doit avoir pour conséquence une réduction des jauges d’accueil en question". En clair : jouer avec du public, quitte à réduire le nombre de spectateurs. La FFHG veut aussi "jouer l’ensemble des rencontres prévues au calendrier initial". Les Albatros ne recevront donc pas Nantes, ce samedi, comme cela était initialement prévu.